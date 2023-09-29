За його словами, екстремістські погрози прихильників екс-президента можуть змінити інститути американської демократії.

Президент Штатів Джо Байден жорстко прокоментував випади свого конкурента Дональда Трампа. Він заявив, що рух політика загрожує демократії США.

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії Трампа на минулих виборах – ред.). Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA. Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", - сказав Байден, цитує CNN.

Американський лідер нагадав про те, що Трамп відкрито говорив, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента.

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"Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома", - додав він.

Також Байден натякнув на нещодавню пропозицію Трампа стратити генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів, і сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".

"Ми всі повинні пам'ятати: демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися. Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця – жодного, жодного, жодного – політичному насильству", – додав він.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, що у 2024 році в США відбудуться президентські вибори. Хоча Трампу інкримінують кілька звинувачень, а нещодавно суд визнав його винним у шахрайстві, він не перестає кидатися гучними заявами як про самі США, так і про Європу, і про війну в Україні.

Наприклад, нещодавно Трамп заявив, що глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі нібито винен у "зраді" і "заслуговує на страту". За словами екс-президента США, Міллі нібито проводив переговори з Китаєм за його спиною.

Крім того, він розкритикував американські ВПС і літаки F-35, які випускає компанія Lockheed Martin, назвавши ці винищувачі "дефектними".

Для України Трамп запам'ятався гучними обіцянками "закінчити війну за 24 години", закликами "віддати" Росії Крим в обмін на мир і словами про те, що якби він був президентом США, РФ нібито не зважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну.

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