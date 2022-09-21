Він закликав росіян, які перебувають за межами РФ, допомагати "тим, хто в біді".

21 вересня 2022 року Російська Федерація спустилася ще на один проліт сходів, що ведуть в пекло. Попередній був пройдений 24 лютого.

Про це заявив російський письменник Борис Акунін у своєму Telegram, відреагувавши на часткову мобілізацію в РФ.

За його словами, на новому "поверсі" умови існування знову зміняться.

Відео дня

"Стане набагато страшніше. І я маю на увазі не те, що синів, чоловіків, братів, батьків відправлять помирати і вбивати в ім'я збереження путінського режиму, а те, що мобілізація зможе здійснитися лише при включенні механізму репресій на повну потужність. З тотальним залякуванням, масовими арештами, показовими розправами і повним закриттям країни. Це станеться не в один момент, але досить швидко. Ніяк інакше, на жаль, бути не може", - написав письменник.

Головне під час тяжких випробувань, на думку Акуніна, – не втратити себе.

"І пам'ятати стару істину: ніч чорніша всього перед світанком. Ті, хто виїхав, готуємося допомагати тим, хто в біді", - закликав він, звернувшись до росіян за межами РФ.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: