Німеччина також готує до відправки в Україну 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням.

Німеччина в рамках військової допомоги Україні передала ще одну партію автомобілів спецпризначення.

Зокрема, були надані два великовантажні тягачі M1070 Oshkosh (танковози). Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Крім того, Німеччина передала 14 автомобілів для прикордонної служби України. Загалом з початку повномасштабної війни ФРН надіслала Україні 53 автомобілі вказаного типу й 10 тягачів.

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Як додається, зараз Німеччина готує до відправки в Україну 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням. Зазначається, що поставки йдуть із запасів Бундесверу та німецької промисловості.

Допомога Німеччини Україні

19 вересня Україна одержала від Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. У ФРН анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

9 листопада Берлін передав Україні нову партію озброєння, куди, з-поміж іншого, було включено передачу нових ракет до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T уже пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. Як відомо, Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.

Так стало відомо, що Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується для боротьби з російськими окупантами.

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