Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається Сполученим Штатам.

Уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро з бюджету на 2023 рік на підтримку Україні - гроші будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів.

Як пише Reuters із посиланням на документ, додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії.

"Виділення коштів є перемогою Зелених, коаліційної партії, яка була найсильнішим прихильником військової підтримки України після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в лютому", - пише видання.

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Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається США, чиї поставки озброєнь мали вирішальне значення для успіхів українських збройних сил на полі бою, кульмінацією яких стало взяття у пʼятницю Херсона, додає видання.

"Бюджет України ясно показує, що наша підтримка виходить далеко за межі важливих та необхідних постачань зброї. Ми вкладаємо величезні кошти у мир у Європі та Україні", - сказав німецький депутат Робін Вагенер, який очолює парламентську групу "Україна".

Частина коштів буде спрямована на підтримку груп, які фіксують докази порушень прав людини і воєнних злочинів, в тому числі тих, які були виявлені після виведення російських військ.

Додаткові кошти також підуть на підтримку громадянського суспільства, включаючи захист журналістів у Білорусі, Росії та Україні.

Військова допомога Німеччини

Нещодавно Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати.

19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo. Також у країні анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

Водночас Німеччина не поспішає передавати Україні сучасні танки. Олаф Шольц пояснював, що Німеччина не відправляє Україні Leopard II, бо не хоче допустити "розширення масштабів війни".

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