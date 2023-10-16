Ізраїльські сили продовжують завдавати удари по сектору Гази.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок заявили про ліквідацію керівника розвідки палестинського угруповання ХАМАС. Його знищили на півдні Гази, повідомляє Times of Israel. Ім'я військового і місце удару не уточнюються.

Водночас ізраїльські військові опубліковали серію відео, на яких показано удари по сектору Гази. Зокрема, атаку, під час якої було ліквідовано голову регіональної розвідки ХАМАС, а удари по тунелях, якими користуються бойовики угруповання.

Ліквідація ХАМАС - це треба знати

Після масованої атаки 7 жовтня Ізраїль оголосив своєю метою повну ліквідацію палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Відео дня

Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі оголосив, що військова мета Ізраїля полягає в тому, щоб усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над частиною палестинської території – сектором Гази.

Президент США Джо Байден заявляв, що Ізраїль повинен знищити ХАМАС, але закликав утриматися від окупації сектора Гази.

Після звільнення своєї території від бойовиків ХАМАС Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах угруповання в сектор Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вже ліквідувала високопоставленого командира ХАМАС Муатаза Іда, командира спецназу ХАМАС Біллала аль-Кедри, який керував смертельними нападами на південні громади, командира спецназу ХАМАС Алі Каді.

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