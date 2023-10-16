Бойовика було ліквідовано внаслідок авіаудару ЦАХАЛ по сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС Муатаза Іда внаслідок удару по сектору Газа.

Як повідомляє The Israel Times, Ід керував південним округом національної безпеки терористичного угруповання ХАМАС. Його вбили під час авіаудару по Газі.

Військові кажуть, що вчора вони уразили понад 250 цілей у всьому секторі Газа, переважно на його півночі. Цілі включали військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пости та кілька місць запуску ракет.

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Як писав УНІАН, офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив під час телефонної розмови із Джо Байденом.

Також ми розповідали, що з Ізраїлю літаком до Румунії було евакуйовано понад 200 громадян України, зокрема понад 60 дітей. Наступний евакуаційний рейс має відбутися сьогодні.

Тим часом Ізраїль продовжує знищувати топ-терористів. Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні громади Нірім і Нір Оз минулими вихідними.

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