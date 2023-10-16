Американський лідер зауважив, що ХАМАС не діє від імені всього палестинського народу.

Ізраїль повинен ліквідувати терористичне угруповання ХАМАС, але повторна окупація сектора Гази була б "великою помилкою".

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю CBS 60 Minutes на тлі повідомлень, що ізраїльські війська готуються до наземного вторгнення на цю територію.

"Ізраїль повинен відповісти"

Байден також сказав, що шлях до палестинської державності має залишатися, висловивши при цьому впевненість, що ізраїльські сили намагатимуться мінімізувати жертви серед цивільного населення та вживуть заходів, щоб уникнути жахливої ​​гуманітарної кризи в Газі.

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Байден, який рішуче підтримував Ізраїль після масованої атаки ХАМАС, планує відвідати країну найближчими днями. Він сказав, що "варварство терористичної групи мало такі ж наслідки, як Голокост".

"Я думаю, що Ізраїль має відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це зграя боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних", - заявив він.

Американський лідер заявив, що вторгнення та "знищення екстремістів" є "необхідним заходом". На запитання, чи потрібно повністю ліквідувати ХАМАС, він відповів: "Так".

Однак на запитання, чи підтримає він будь-яку окупацію Гази Ізраїлем, Байден відповів: "Я думаю, що це було б великою помилкою. Дивіться, те, що сталося в Газі, на мій погляд, - це ХАМАС, а екстремісти цього руху не представляють весь палестинський народ. І я думаю, що для Ізраїлю було б помилкою знову окупувати Газу".

Ізраїльська окупація Гази

Ізраїль взяв під свій контроль сектор Газа під час Шестиденної війни 1967 року, а потім в односторонньому порядку залишив його в 2005 році, що дозволило Палестинській владі на Західному березі узяти контроль над анклавом.

Через рік у відповідь на ракетний обстріл Ізраїль запровадив повітряну, сухопутну та морську блокаду смуги землі площею 362 квадратних кілометри, яка також межує з Єгиптом і Середземним морем. Єгипет також зберігає блокаду.

Після перемоги ХАМАС на парламентських виборах у Палестині 2006 р. розгорнулася боротьба за владу, яка призвела до відкритого конфлікту між ХАМАС і ФАТХ, партією президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса. Понад 100 людей були вбиті під час кривавого перевороту, в результаті якого ХАМАС захопив контроль над Газою, яку він контролює з тих пір.

Ісламістський ХАМАС, заснований наприкінці 1980-х років, був оголошений терористичною організацією Ізраїлем, США, Великою Британією, Канадою та Європейським Союзом. Деякі інші країни визнали терористичною групою лише її озброєне крило.

Ізраїльські офіційні особи наполягають, що вони не мають бажання повторно окупувати Смугу, де проживає приблизно 2,2 мільйона палестинців.

"Ми не зацікавлені в окупації Гази або залишатися в Газі. Але оскільки ми боремося за наше виживання, і єдиний спосіб, як визначив Байден, - це знищити ХАМАС, нам доведеться зробити все необхідне, щоб знищити їхні можливості", - сказав CNN посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

Посол Ізраїлю в США Майкл Герцог заявив, що "ми не маємо бажання контролювати життя понад двох мільйонів палестинців".

"Я впевнений, що Ізраїль діятиме за правилами війни. Є стандарти, яких дотримуються демократичні інститути та країни. І я впевнений, що невинні жителі Гази матимуть доступ до ліків, їжі та води", - сказав Байден в інтерв’ю.

Журналіст 60 Minutes Скотт Пеллі також запитав Байдена, чи міг він передбачити приєднання військ США до війни.

"Я не думаю, що це потрібно. Ізраїль має одну з найкращих бойових сил… Я гарантую, що ми забезпечимо їх усім необхідним", - відповів Байден.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, офіційна влада палестинської адміністрації виступає проти евакуації населення із північної частини Сектора Газа, на чому наполягає Ізраїль. Про це президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив під час телефонної розмови із Джо Байденом.

Тим часом Ізраїль продовжує знищувати топ-терористів. Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира спецназу ХАМАС, який керував смертельними нападами на південні громади Нірім і Нір Оз минулими вихідними.

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