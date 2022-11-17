Глава Бюро національної безпеки Польщі зазначив, що мова йде про ракету С-300

Ракета, яка впала на території Польщі 15 жовтня, була випущена Збройними силами України. На це вказують докази, зібрані НАТО, США та Польщею.

"Докази вказують на те, що ми маємо справу з ракетою С-300, випущеною українською системою ППО", - заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Півночі в інтерв'ю Польському радіо RMF FM.

При цьому назвав нормальним той факт, що президент України Володимир Зеленський заперечує причетність української армії до трагічного інциденту.

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"Президент Зеленський представляє країну, яка перебуває у стані війни. Війна, яка була найважчою з точки зору атак і застосування засобів повітряного нападу. Це нормально, що в таких умовах деякі гіпотези, які здаються очевидними з точки зору захисту держави, здаються очевидними і главі цієї держави", – пояснив півночі.

У свою чергу глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24 вказав на послідовність певних подій.

"Ви можете бачити кадри над Україною, ви можете бачити бойові дії над Україною, в якийсь момент, за дуже короткий час, ви можете побачити певну послідовність подій", - зазначив Кумох.

За його словами, всі зібрані матеріали передадуть українській стороні.

Крім того, заступник Міністра закордонних справ Аркадіуш Муларчик в інтерв'ю Польському радіо 24 заявив, що на Польщу чинився сильний тиск, щоб вона визнала напад Росії

"Це означатиме зовсім іншу динаміку подій в нашій країні і в світі. Висловлюю найглибші співчуття сім'ям загиблих, це велика трагедія для цих сімей, жителів міста і для східної Польщі, але все вказує на прикру випадковість, а не на навмисні дії з боку Росії", – підсумував дипломат.

Падіння ракети в Польщі - що відомо

15 жовтня на території Польщі поруч з украирской кордоном впали дві ракети, через що загинули дві людини. Інцидент стався під час російської ракетної атаки по українських містах.

За словами президента Польщі Анджей Дуда відразу заявив, що немає переконливих доказів, хто запустив ракету. У НАТО припустили, що на польській території могла впасти ракета від української системи ППО

Водночас, у Польщі, США та НАТО вказали, що відповідальність у будь-якому випадку лежить на Москві.

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