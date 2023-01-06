Франциск закликав багато молитися за Україну.

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом і скерував окреме послання багатостраждальному українському народу.

"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво", – сказав Папа Франциск, повідомляють Новини Ватикану.

"Особливим чином направляю це вітання до братів і сестер багатостраждального українського народу", – сказав він, на що паломники на площі Святого Петра відгукнулися оплесками солідарності. "Нехай же народження Спасителя вселить розраду, вселить надію, надихне на конкретні кроки, які зможуть привести до припинення боїв й до миру. Молімося багато за Україну і за мир", – закликав він.

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Папа Римський про війну в Україні

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші він запропонував пожертвувати на допомогу "стражденному народу України".

Перед цим він заплакав під час традиційної молитви в Римі, коли згадав про страждання українців.

Крім того, Франциск пропонував стати посередником у переговорах України й Росії, але в Кремлі цю ідею відкинули.

Цікаво, що раніше у Папи Римського була зовсім інша риторика. Так, на початку листопада він заявив, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народу. Він говорив, що має велику повагу до російського народу і його гуманізму. Ці слова обурили посла України в США.

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