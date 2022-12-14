Франциск закликав до скромного святкування Різдва.

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші пожертвувати на допомогу "стражденному народу України".

Як повідомляє Sky News, під час загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у святковий період.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми зекономимо, людям України, які цього потребують", – сказав він.

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"Вони голодні. Їм холодно. Так багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями в серці", – додав понтифік.

Нагадаємо, минулого тижня Папа Римський Франциск заплакав, коли згадав про страждання українців під час традиційної молитви у Римі.

Заяви Папи Римського про війну

28 листопада в інтерв'ю журналу Amerika Папа Римський Франциск сказав, що "найжорстокішими" учасниками війни в Україні серед російських військових є чеченці і буряти. Він сказав, що в Україні багато людей прийняли мученицьку смерть. При цьому зазначив, що у нього є багато інформації про жорстокість російських військ в Україні.

Раніше Папа Римський пропонував стати посередником на переговорах РФ і України, але в Кремлі відмовилися від пропозиції Ватикану.

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