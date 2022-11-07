Оксана Маркарова не стрималася і звернулася до Його Святості.

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала слова Папи Римського, який захопився "російським гуманізмом".

"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський мабудь якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того…", - написала посол у Facebook.

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Папа Римський, як нещодавно з'ясувалося, був причетним до масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією. Також він прокоментував ядерний шантаж Путіна.

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