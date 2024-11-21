Цю систему ППО Канада обіцяла передати ще минулого року.

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив про передачу Україні зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - сказав він в Оттаві журналістам, пише "Укрінформ".

За словами міністра, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром її переправлять через кордон.Також Блер додав, що прем'єр-мініст Канади раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

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"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - сказав посадовець.

ЗРК NASAMS від Канади

Як повідомляв УНІАН, ще 10 січня 2023 року Канада оголосила про намір надати Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS американського виробництва вартістю 406 мільйонів доларів.

Тоді Блер пояснював, що причиною затримки стали проблеми з фінансуванням поставки з боку США. Американці повинні були профінансувати завершення контрактів з виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Блер зазначав, що США зіткнулися з певними труднощами. За його словами, без комбінованої угоди на придбання NASAMS в рамках звичайного процесу закупівель знадобилися б роки. Міністр наголошував, що всі сторони розуміють важливість проекту.

На початку листопада Зеленський оголосив, що довгоочікуваний зенітно-ракетний комплекс NASAMS від Канади доставлять найближчим часом.

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