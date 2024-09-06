Також Канада заявила про новий пакет військової допомоги Україні.

На тижні, що минає, до Канади прибула група українських пілотів, які пройдуть курс навчання польотам на винищувачах. Як пише "Європейська правда", про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

За його словами, українські пілоти проходитимуть тренування за початковою програмою для пілотів винищувачів. Льотчики мають здобути базові навички керування винищувачем. Загалом курс триватиме 6 місяців, протягом яких передбачено 20 годин "польотів" на симуляторі і 50 годин польотів на реальному літаку. Який саме тип літака це буде – не уточнюється.

Також канадський міністр розповів, що у вересні українські військові почнуть освоювати дрони Skyranger, надані Канадою. Ці тренування проходитимуть на території України.

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Крім того, міністр анонсував новий пакет військової допомоги для України із запчастинами для техніки та авіаційними ракетами.

Дрони Skyranger: що про них відомо

Безпілотники Skyranger, створені канадською компанією Aeryon Labs, призначені для військових, правоохоронних та рятувальних операцій.

Основне їхнє завдання – це розвідка та спостереження. Дрони Skyranger оснащені високоякісними камерами з можливістю передачі відео в реальному часі. Вони використовуються для спостереження за місцевістю, збору розвідувальної інформації, а також для патрулювання в умовах підвищеної небезпеки. Також вони можуть виконувати транспортні функції – наприклад, із доставки медикаментів, води, продуктів чи набоїв на передові позиції, куди небезпечно пересуватися по землі.

Міцна конструкція дає змогу Skyranger працювати у складних погодних умовах, витримувати вітер та дощ.

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