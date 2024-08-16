Відео, зняте CNN, показало патрульну машину Senator канадського виробництва, що перетинає кордон із Росією.

Канада дозволила Україні вільно використовувати отриману бронетехніку на території Росії. Як пише CBS, про це заявило в четвер Міністерство національної оборони Канади.

"Українці краще за всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхні можливості. Канада не встановлює жодних географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми жертвуємо Україні", - заявила в прес-релізі Андре-Анн Пулен, представник міністерства оборони.

Кадри новин, зняті CNN уздовж українського кордону в четвер, показали патрульну машину Senator канадського виробництва, що перетинає кордон із Росією. При цьому незрозуміло, що саме з пожертвуваного Канадою обладнання перебувало в руках ЗСУ, коли вони штурмували кордон 6 серпня.

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Канада пожертвувала вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих бойових машин підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць M-777.

ЗСУ використовують західну зброю в Курській області

Міністерство оборони Британії підтвердило, що Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території.

"У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії", - заявила представниця Міноборони.

Крім того, міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет Storm Shadow на території Росії.

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