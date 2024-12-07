Канада продовжує працювати над забороною вогнепальної зброї у себе в країні.

Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Крім того, повідомляється, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.

Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї, передає The Associated Press.

"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.

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ЗМІ пише, що Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.

Крім того, повідомляється, що, хоч масові розстріли в Канаді трапляються відносно рідко, нещодавно оголошені заходи було ухвалено напередодні 35-ї річниці стрілянини стрілянини в монреальській Політехнічній школі, де стрілок убив 14 жінок, а потім наклав на себе руки. Пістолет Ruger Mini-14, з якого стріляв Марк Лепін, було внесено до списку зброї, забороненої ще до 2020 року.

Передача озброєння Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна отримає пріоритет у постачанні ракет для ППО - це відбуватиметься прискореними темпами, заявив представник Пентагону Пет Райдер.

Крім того, раніше Данія заявляла про передачу всієї своєї артилерії Україні.

"Це дуже цікава заява. Тому що єдина артсистема, яку може передати нам Данія, це САУ "Цезар". І вони нам її вже передали. Всі інші артсистеми в них ізраїльського виробництва", - зазначив Олександр Коваленко.

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