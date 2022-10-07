США продовжують ставитися до погроз Росії "дуже серйозно" і стежать за ситуацією.

У Пентагоні не бачать ознак до підготовки Росією застосувати ядерну зброю по Україні.

Про це на брифінгу заявив генерал Пет Райдер, пояснюючи заяву Байдена про "армагеддон", цитує CNN.

"Ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в цей час. Багато людей в нашому уряді і в міжнародному співтоваристві, в тому числі (міністр оборони Ллойд) Остін підкреслили той факт, що це брязкання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним", - зазначив він. Відео дня

Наразі у США немає ніякої інформації, яка могла б викликати зміну "позиції стратегічного стримування", додав Райдер.

Він додав, що США продовжують ставитися до погроз Росії "дуже серйозно" і стежать за ситуацією.

Напередодні Байден порівняв нинішні ядерні загрози Кремля з Карибською кризою 1960-х років, попередивши про ризик зіткнення з "армагеддоном". "У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все буде продовжуватися так само", - сказав президент США.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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