Російські топ-чиновники суперечать самі собі в сусідніх реченнях.

Росія не згодна на припинення вогню в Україні, але агресори все одно - Європа та Україна. Таку цинічну заяву, виступаючи на засіданні "Дипломатичного клубу", зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Відео виступу публікує сайт відомства.

"Ані Берлін, ані Париж, ані Брюссель, ані Лондон не хочуть миру в Україні", - заявив Лавров і одразу ж відкинув пропозицію про припинення бойових дій, запропоновану Україною, США і Європою. За його словами, припинення вогню нібито потрібно для підготовки України до продовження бойових дій.

При цьому Лавров послався на ще торішню "позицію" Москви про те, щоб не укласти тимчасове перемир'я і тим самим не дати Україні "накачатися" зброєю.

Відео дня

Водночас пряма відмова від припинення вогню не завадила Лаврову звинуватити Захід у тому, що він "наривається" на протистояння з Росією. Єдиний, кого похвалив глава російського МЗС, це Трамп. Хаос, влаштований новим президентом у внутрішній і зовнішній політиці США, Лавров назвав "поверненням до нормальності". Також представник агресора порадів, що за Трампа з Росією знову почали розмовляти.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи для ТАСС пропозицію президента України Володимира Зеленського про прямі переговори з Путіним у Туреччині, заявив, що російський диктатор не планує відвідувати Стамбул найближчим часом. За словами Пєскова, Путін поставив завдання і визначив переговорну позицію відправленої до Туреччини делегації, а тепер чекатиме доповідей від них.

Переговори в Туреччині

Як писав УНІАН, минулого тижня Володимир Зеленський викликав Путіна на очні переговори в Туреччині на 15 травня. Напередодні стало відомо, що, крім самого Зеленського, в Анкару мали поїхати глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тобто максимально представницька делегація.

Однак із російського боку делегація виявилася абсолютно бутафорською. На переговори не поїхав не тільки Путін, який одноосібно ухвалює всі важливі рішення в РФ, а й навіть його головні підлеглі. У складі делегації не було жодного міністра, а тільки їхні заступники та різні консультанти. Аналітики зазначають, що відправлена Путіним делегація не може ухвалювати взагалі жодних рішень.

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