Глава держави не виключає, що росіяни можуть втекти в останній момент.

Зустріч делегацій України, Туреччини, США та Росії у Стамбулі може відбутися сьогодні ввечері, або вже завтра. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

"Ми готові до цього. Делегація вже відправлена. Делегація вже до цього готова. Делегація Туреччини готова. Вона також відправляється. Американська делегація частково там, частково доїде. Зустріч може бути сьогодні ввечері, а може бути завтра. Ми, зі свого боку, зробили все. Всі чекають демонстрації іншої сторони, "руської", - наголосив Зеленський.

При цьому він не виключив, що російські делегація, щойно почує про наближення українців, може сказати: "ви знаєте, у нас якісь інші справи".

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"Може бути так. Ми не знаємо", - додав Зеленський.

Окремо президент України сказав, що усі хочуть початку мирного процесу.

"Мені здається, що були відповідні зустрічі на рівні радників з національної безпеки, і там всі малювали ті чи інші мапи щодо мирної угоди або шляху до закінчення війни. Ми можемо не підтримувати цей дорожній рух, цю дорожню мапу. Так, ми можемо з чимось не погоджуватись, але, коли групи працюють - це, все-одно, рух у правильному напрямку. Це рух дипломатії", - підкреслив Зеленський.

На його думку, такі зустрічі дають велику надію.

"Ми всі цього хочемо. І тому шлях, коли "руські" кажуть: "давайте вже про прямі перемовини", - я вважаю, що він правильний. Тому, напрямок, у цілому, я вважаю, обраний правильно", - сказав Зеленський.

Водночас, президент не знає, що буде з цим напрямком.

"Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитись, спробувати на якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли, а може ще з якимось результатом. Не можу сказати", - вважає президент.

Переговори в Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, оскільки Росія не прислала свого президента на переговори в Стамбулі, вирішено, що українську делегацію на переговорах очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Російську делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Мединський.

Від США у Стамбулі мають бути спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.

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