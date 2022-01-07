Протестувальники відкрили вогонь в бік автівки, де перебував Сакен Бітаєв.

Режисера, оператора та засновника проєкту Salamalec sound, що просувала реп казахською мовою Сакена Бітаєва вбили під час протестів в Казахстані.

Про це повідомив його друг та журналіст Даніяр Аділбеков.

Читайте такожЖорсткі зіткнення у Казахстані: у МВС відзвітували про вбитих та затриманихЗа словами Аділбекова, Бітаєв з друзями сидів в автівці і розмовляв, коли невідомі особи намагалися захопити автівку.

"Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в машину, яка їде. Одна куля пробила Сакену легеню і Сакена більше немає з нами", - розповів Аділбеков.

Бітаєв був оператором і режисером, займався проєктом Salamalec sound з просування хіп-хоп виконавців Казахстану.

"Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound - його дітище", - зазначив Аділбеков.

Через брак поліцейських рідні досі не можуть забрати тіло загиблого, повідомив Аділбеков.

Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, де тривають протести, дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників за ОДКБ.

6 січня Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. Парламенти Киргизстану і Таджикистану також погодили скерування своїх військових до країни.

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