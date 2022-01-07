Токаєв просив допомоги "в наведенні порядку" в країні у зв'язку масовими акціями протесту.

Депутати обох палат таджицького парламенту дали згоду на скерування військових до Казахстану.

Про це повідомляє офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар".

Читайте такожПрезидент Казахстану дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження (відео)У п’ятницю, 7 січня, відбулося спільне засідання обох палат парламенту Таджикистану.

"На спільному засіданні було розглянуто лише одне питання, і надано згоду на використання Збройних сил Республіки Таджикистан за межами країни для виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше парламент Киргизстану з другої спроби дав свою згоду на відправку військовослужбовців у Казахстан за лінією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). У Бішкеку люди виступили проти такого рішення, зібравшись на акцію протесту з антиросійськими плакатами.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників за ОДКБ.

6 січня Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. Також до складу ОДКБ входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь та Казахстан.

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