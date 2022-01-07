Президент вдячний тим, хто "зберігав спокій" під час протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував зняття режиму надзвичайного стану в "спокійних" регіонах.

Про це повідомляє державний телеканал "Хабар 24".

Читайте такожПрезидент Казахстану дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження (відео)Токаєв стверджує, що всі вимоги протестувальників, що були виражені у "мирній формі" були почуті.

"В результаті переговорів досягнуто компромісу, вироблених рішень щодо гострих соціально-економічних проблем", - стверджує він.

Президент країни подякував громадянам, які "зберігали спокій, докладали зусиль для забезпечення стабільності" попри "провокації та деструктивні заклики".

"В регіонах, де збережено стабільну ситуацію, ми поетапно знімемо режим надзвичайного стану", - запевнив Токаєв.

Нагадаємо, надзвичайний стан спершу було введено у столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях. Згодом режим НС запровадили у всій країні - до 19 січня.

Станом на 7 січня "контртерористична" операція триває в Алмати, в місті чути постріли.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників за ОДКБ.

6 січня Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. Парламенти Киргизстану і Таджикистану також погодили скерування своїх військових до країни.

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