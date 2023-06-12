Він прокоментував реакцію ЗМІ на теракт.

У Європейському Союзі розуміють, що в України не було причин підривати Каховську гідроелектростанцію, відповідальність за теракт лежить на Росії.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю телеканалу FREEДOM. Його запитали, чому деякі західні ЗМІ, висвітлюючи підрив гідроелектростанції, писали, що "Київ і Москва звинувачують один одного".

"Так, є журналістський протокол, який зобов'язує також надати слово протилежній стороні. Але ж ви бачите, як кілька високопоставлених політиків, таких як президент Євроради Шарль Мішель, високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель абсолютно чітко заявили - це може бути тільки Росія", - відповів Маасікас.

Він зазначив, що ЗМІ дали не тільки позицію спікера Путіна Дмитра Пєскова, але і різних експертів, які вважають, що вина лежить тільки на Росії. "І це очевидно, оскільки ця дамба знаходиться під незаконною російською окупацією. Вони в будь-якому випадку несуть за це відповідальність", - додав він.

Маасікас зазначив, що світ знає, яка сторона більше піклується про людей у цій ситуації. "Ймовірно, як і завжди, росіяни не візьмуть на себе відповідальність, і не визнають, що зробили це. Але докази очевидні", - зазначив він.

Підрив Каховської ГЕС: реакція миру

Нагадаємо, що в день підриву росіянами Каховської ГЕС в Twitter ООН опублікували пост про те, що 6 червня відзначається "день російської мови".

Ряд відомих видань у своїх матеріалах не називали винного у підриві Каховської ГЕС, написавши, що вона була підірвана або зруйнована, а Москва і Київ звинувачують один одного.

У Європейському Союзі заявили, що атаки РФ на цивільну критичну інфраструктуру досягли безпрецедентного рівня. Вони пообіцяли передати насоси для брудної води, пожежні шланги, човни та мобільні станції очищення води.

У Сполучених Штатах Америки заявили, що Росія в будь-якому випадку несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС, оскільки вторглася на територію України.

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