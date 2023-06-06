Як підкреслив Боррель, руйнування греблі поставило під загрозу життя тисяч мирних громадян і безпеку на Запорізькій атомній електростанції.

Війна РФ проти України, після підриву греблі Каховської ГЕС, досягла нового рівня.

Таку заяву зробив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Reuters. "Атаки РФ проти української цивільної критичної інфраструктури досягли сьогодні безпрецедентного рівня з руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції, – йдеться в заяві Борреля. - Євросоюз рішуче засуджує цю атаку. Вона являє собою новий рівень російських звірств і може бути порушенням міжнародного права".

Як підкреслив Боррель, руйнування греблі поставило під загрозу життя тисяч мирних громадян і безпеку на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

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"Цим вчинком РФ також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та охорони ЗАЕС", – сказав головний європейський дипломат.

За словами Борреля, ЄС знаходиться в контакті з Україною, щоб з'ясувати, яка допомога потрібна.

Підрив Каховської ГЕС: реакція Заходу

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив "обурливим актом, який показує жорстокість війни РФ проти України".

А глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина активно працює над отриманням точної картини ситуації, що склалася в районі Каховської ГЕС.

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