Видання у своїх матеріалах наголосили лише на можливих наслідках терористичного акту, проте обійшли стороною те, хто його влаштував.

Видання Reuters і Bild не назвали винуватця в підриві Каховської ГЕС у своїх матеріалах про техногенну катастрофу в Україні. Більш того, німецьке видання Bild прибрало з заголовка Росію на обкладинці.

Оригінальний заголовок німецького Bild говорив "Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні", після редактури він став виглядати як "Величезна дамба вибухнула в Україні".

Аналогічний заголовок з'явився на головній сторінці інформаційного агентства Reuters, в ньому йдеться - "На півдні України підірвана дамба, що постачає Крим водою".

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Не згадали провину держави-агресора в підриві дамби і в New York Times. "Важлива дамба зруйнована на лінії фронту на півдні України", - говорить заголовок, а підзаголовок пояснює, що Росію в терористичному акті звинуватив український президент Володимир Зеленський.

Підхід західних засобів масової інформації обурив українців. "Сама вибухнула? У День журналіста хочу передати "привітання" німецьким "колегам". Ви не журналісти - ви журнашлюхи", - прокоментував заголовки видань український журналіст Назар Приходько.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо на даний момент

Вранці 6 червня стало відомо, що вночі російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, від якої залежать десятки сіл, селищ і місто Херсон в плані електроенергії і води. "Укргідроенерго" вже заявило про те, що Каховська ГЕС після сьогоднішнього підриву більше не підлягає відновленню.

В "Енергоатомі" заявили, що руйнування росіянами Каховської ГЕС - це найбільш рукотворна і техногенна катастрофа в світі за останні десятиліття: "Ця катастрофа вбиває екологію і матиме негативний вплив на життя сотень тисяч людей у наступні роки"

Президент Володимир Зеленський ще в жовтні минулого року попереджав, що дамба може стати метою російських військ, і закликав Захід вжити заходів для її захисту.

В даний час вже сильно підтоплені практично всі населені пункти в нижній течії Дніпра. Дісталося і місту Херсону. Голова ОП Андрій Єрмак назвавши те, що трапилося "екоцидом".

Дамба була побудована в 1956 році за радянських часів і має висоту 30 метрів і довжину 3,2 кілометра.