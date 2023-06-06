Підрив Каховської ГЕС став головною рукотворною техногенною катастрофою у світі за останні десятиліття / фото-кадр з відео

Видання Reuters і Bild не назвали винуватця в підриві Каховської ГЕС у своїх матеріалах про техногенну катастрофу в Україні. Більш того, німецьке видання Bild прибрало з заголовка Росію на обкладинці.

Оригінальний заголовок німецького Bild говорив "Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні", після редактури він став виглядати як "Величезна дамба вибухнула в Україні".

Аналогічний заголовок з'явився на головній сторінці інформаційного агентства Reuters, в ньому йдеться - "На півдні України підірвана дамба, що постачає Крим водою".

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Не згадали провину держави-агресора в підриві дамби і в New York Times. "Важлива дамба зруйнована на лінії фронту на півдні України", - говорить заголовок, а підзаголовок пояснює, що Росію в терористичному акті звинуватив український президент Володимир Зеленський.

Фото Заголовки ЗМІ 06 червня 2023
Фото Заголовки ЗМІ 06 червня 2023
Фото Заголовки ЗМІ 06 червня 2023

Підхід західних засобів масової інформації обурив українців. "Сама вибухнула? У День журналіста хочу передати "привітання" німецьким "колегам". Ви не журналісти - ви журнашлюхи", - прокоментував заголовки видань український журналіст Назар Приходько.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо на даний момент

Вранці 6 червня стало відомо, що вночі російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, від якої залежать десятки сіл, селищ і місто Херсон в плані електроенергії і води. "Укргідроенерго" вже заявило про те, що Каховська ГЕС після сьогоднішнього підриву більше не підлягає відновленню.

В "Енергоатомі" заявили, що руйнування росіянами Каховської ГЕС - це найбільш рукотворна і техногенна катастрофа в світі за останні десятиліття: "Ця катастрофа вбиває екологію і матиме негативний вплив на життя сотень тисяч людей у наступні роки"

Президент Володимир Зеленський ще в жовтні минулого року попереджав, що дамба може стати метою російських військ, і закликав Захід вжити заходів для її захисту. 

В даний час вже сильно підтоплені практично всі населені пункти в нижній течії Дніпра. Дісталося і місту Херсону. Голова ОП Андрій Єрмак назвавши те, що трапилося "екоцидом".

Дамба була побудована в 1956 році за радянських часів і має висоту 30 метрів і довжину 3,2 кілометра.