Північна Корея намагалася заглушити сигнали від сусідньої країни.

Південна Корея призупинила радіомовлення на КНДР, яке велося протягом десятиліть в межах свого останнього кроку щодо послаблення напруженості. Таке рішення стало символічною перемогою Пхеньяна, який перекрив рідкісне джерело непідцензурної інформації для своїх громадян. Про це пише Bloomberg.

В Офісі президента Південної Кореї зазначили, що радіомовлення було призупинено "на деякий час" та наголосили, що такий крок є кращим, ніж спостерігати за погіршенням міжкорейських зв'язків.

"У більшості країн світу транскордонне мовлення є пережитком минулої епохи. Але Північна Корея не схожа на більшість країн світу. Це одне з небагатьох місць, де люди не мають доступу до Інтернету і де їм заборонений доступ до іноземних ЗМІ", - пояснив старший науковий співробітник Центру Стімсона Мартін Вільямс.

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Такий крок особливий тим, що програми, деякі з яких датуються 1970-ми роками, "ніколи не призупиняли мовлення з моменту свого запуску, незалежно від того, якими були політичні відносини між двома Кореями - теплими чи холодними", зауважив науковець.

"Цей крок узгоджується з більш широкими зусиллями президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, спрямованими на поліпшення відносин з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що свідчить про відхід від жорсткої політики його консервативного попередника. У червні Лі наказав припинити трансляцію гучномовців біля кордону, які критикують режим Кіма", - нагадали у Bloomberg.

Попри те, що вплив таких трансляцій складно виміряти, постійні спроби Північної Кореї заглушити сигнали свідчать про те, що вони були ефективними, запевнив Вільямс.

"У такій енергетично голодній країні використання дорогоцінної енергії для блокування закордонного радіо вказує як на аудиторію для програм, так і на небезпеку, яку вони становлять", - сказав він.

Південна Корея і КНДР - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Південна Корея припинила трансляцію K-Pop пісень на кордоні з КНДР. Тоді в МЗС країни наголосили, що це рішення спрямоване на "відновлення довіри у міжкорейських відносинах і сприяння миру на Корейському півострові".

Відомо, що раніше гучномовці "мовчали" протягом кількох років, але у червні 2024 року їхню роботу поновили.

"Цей крок послідував за посиленням напруженості, включаючи запуск Північною Кореєю близько 7000 повітряних куль з відходами на територію Південної Кореї, що, як вони стверджували, було помстою за антипівнічнокорейські листівки і флешки з південнокорейськими піснями і серіалами", - пояснили у The Independent.

Також повідомлялось, що КНДР запустила балістичні ракети після старту військових навчань Південної Кореї та США. У Сеулі підкреслили, що Південна Корея суттєво посилила систему спостереження за діяльністю північного сусіда, а всі дії координуються з американськими військовими.

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