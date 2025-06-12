Гучномовці "мовчали" протягом кількох років, проте у червні 2024 року їх роботу поновили.

Південна Корея припинила трансляцію антипівнічнокорейської пропаганди через гучномовці вздовж кордону між КНДР та Республікою Корея. За допомогою них транслювали новини та K-Pop пісні.

На такий крок Сеул пішов, намагаючись зменшити напруженість із північним сусідом, пише Independent. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що це рішення спрямоване на "відновлення довіри у міжкорейських відносинах і сприяння миру на Корейському півострові".

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Гучномовці "мовчали" протягом кількох років, проте у червні 2024 року їх роботу поновили.

"Цей крок послідував за посиленням напруженості, включаючи запуск Північною Кореєю близько 7000 повітряних куль з відходами на територію Південної Кореї, що, як вони стверджували, було помстою за антипівнічнокорейські листівки і флешки з південнокорейськими піснями і серіалами", – розповідає видання.

Зазначається, що раніше новообраний президент Південної Кореї Лі Чже Мьон обіцяв працювати над покращенням відносин між Сеулом та Пхеньяном. Він також казав, що припинить роботу гучномовців на кордоні.

Та перспективи швидкого діалогу залишаються туманними, оскільки Північна Корея надає пріоритет відносинам з Росією, пишуть автори.

Південна Корея – інші новини

Нещодавно у Південній Кореї відбулися президентські вибори. Їх провели після того, як попередньому очільнику держави Юну Сок Йолю оголосили імпічмент через оголошення воєнного стану в країні.

Новим президентом Республіки Корея став представник ліберальної "Демократичної партії" Лі Чже Мьон. Це була не перша його спроба зайняти президентське крісло.

Під час передвиборчої кампанії Лі робив акцент на важливості зв'язків зі США напередодні торговельних переговорів з президентом Дональдом Трампом, а ЗМІ писали, що під його лідерством Південна Корея може різко змінити політику щодо Китаю і КНДР.

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