У Пхеньяні попередили, що навчання США та Південної Кореї можуть спровокувати "фізичний конфлікт".

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у море. Як пише АР, це сталося 10 березня, буквально за кілька годин після старту масштабних військових навчань Freedom Shield ("Щит свободи"), які щорічно проводять південнокорейські та американські війська.

Згідно з даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, п'ятий за рахунком у 2025 році запуск відбувся в провінції КНДР Хванхе-Намдо. Йдеться про ракети ближнього радіусу дії. На яку відстань вони пролетіли, інформація не розкривається. У Сеулі зазначили, що Південна Корея значно посилила систему спостереження за діяльністю північного сусіда, а всі дії координуються з американськими військовими.

Командно-штабні навчання стартували в понеділок, 10 березня. У Міністерстві закордонних справ КНДР уже попередили, що заходи, які проводять Південна Корея та США, можуть спровокувати "фізичний конфлікт". У Пхеньяні навчання сприйняли як "репетицію війни", а також пригадали слова лідера КНДР Кім Чен Ина щодо радикального нарощування ядерних сил.

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Варто зазначити, що раніше Південна Корея і США призупинили бойові стрільби. Це сталося після того, як південнокорейські винищувачі випадково скинули вісім бомб на цивільний район, унаслідок чого постраждали близько 30 осіб.

Згідно з першими даними розслідування, один із пілотів KF-16 ввів неправильні координати та не зміг візуально перевірити ціль перед бомбардуванням. Другий пілот, маючи вірні координати, скинув бомби за вказівкою колеги, не усвідомлюючи, що ціль була некоректною.

Перед стартом навчань Freedom Shield начальник штабу південнокорейських ВПС, генерал Лі Ен Су вибачився за подію. Він наголосив, що такий інцидент більше ніколи не має повторитися.

Зростання напруги між Південною Кореєю та КНДР

Як писав УНІАН, у березні 2025 року КНДР уперше продемонструвала будівництво атомного підводного човна, який у перспективі може становити загрозу безпеці Південної Кореї та США.

Експерти припустили, що підводний човен належить до класу 6000 або 7000 тонн та здатний нести ядерну зброю. Не виключено, що Північна Корея отримала від Росії технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на судні.

Крім того, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив про зміцнення ядерного щита, зазначивши, що КНДР готується до "довготривалої конфронтації з ворожими країнами".

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