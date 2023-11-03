У розвідці постійно слідкують за каналами постачання зброї Росії.

У ГУР прокоментували інформацію про те, що Північна Корея могла передати Росії крім артснарядів ще й балістичні ракети малої дальності.

Як нагадав НВ, неназваний південнокорейський військовий чиновник заявив, що з порту Раджин у КНДР до російського Владивостока було відправлено близько двох тисяч контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

У Сеулі переконані, що там могли бути протитанкові керовані ракети, ракетні пускові установки, гвинтівки та кулемети та, можливо, балістичні ракети малої дальності. За це РФ нібито може надати технологічну підтримку.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що ГУР наразі не може іні підтвердити цю інформацію, ані спростувати.

"В нас поки що немає доказів цього — ми постійно слідкуємо за каналами постачання зброї Росії, але саме цього факту не можемо ні підтвердити, ні спростувати", — пояснив він.

Військова допомога Росії від КНДР

Як повідомляв УНІАН, дещо раніше влада КНДР (Північна Корея) відправила до Росії понад 1 млн снарядів для артилерії, які, схоже, використовуються для ударів по Україні.

За оцінкою розвідки Британії, КНДР перетворюється на одного із найбільших постачальників зброї до Росії.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов щодо постачання Північною Кореєю снарядів Росії зауважує, що її запаси значні, але не безмежні. За його словами, повністю забезпечити РФ КНДР не зможе.

Вже 2 листопадапредставники армії Південної Кореї розповіли на брифінгу, що Північна Корея, ймовірно, поставила Росії ракети кількох типів для її війни проти України. Видання Defense Express називає кілька варіантів того, що за ракети це можуть бути.

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