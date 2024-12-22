Словацькі політики назвали його візит у Кремль ганьбою для країни та зрадою національних інтересів.

Зустріч словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним розкритикували у самій Словаччині.

Як повідомило видання Aktuality.sk, лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цей візит ганьбою для країни та зрадою національних інтересів.

"Якби прем'єр дійсно був стурбований транзитом газу, він повинен був вести переговори з українською владою, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", - висловився він.

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А член президентства PS і колишній глава дипломатії Іван Корчок назвав поїздку Фіцо поворотною у словацькій зовнішній політиці.

"Після провалу в Брюсселі на саміті ЄС, коли ніхто не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну, прем'єр поїхав стояти поруч з російським президентом. Це зрада союзників і Словаччини, це розрив у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", - висловив думку Корчок.

Фіцо і Україна

20 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що питання транзиту газу є одним із п'яти основних розбіжностей у позиціях з Україною. Про це він сказав після того, як президент України Володимир Зеленський наголосив, що не дозволить Кремлю заробляти на продажу газу в Європу.

А 12 грудня Фіцо заявив, що Захід втомився від війни в Україні і може "пожертвувати" частиною її території, як це було зроблено 1938 року з Чехословаччиною.

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