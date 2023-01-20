Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він "помірно песимістично" налаштований щодо перспектив отримати "зелене світло" від Берліна.

Польща готова піти на "нестандартні дії" у разі, якщо Німеччина виступить проти відправки танків Leopard 2 в Україну.

"Я думаю, що якщо буде сильний опір, ми будемо готові вдатися навіть до таких нестандартних дій... Але давайте не зациклюватися на фактах", – заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі радіо RMF FM, відповідаючи на запитання про те, чи буде відправка танків в Україну можлива навіть за протидії Німеччини.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він "помірно песимістично" налаштований щодо того, що Берлін надасть дозвіл іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва.

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Передача танків Leopard Україні - що варто знати

Україна звертається до низки країн (зокрема, Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції), на озброєнні яких є німецькі танки Leopard, з проханням про надання цієї техніки.

Німеччина, яка має експортну ліцензію, має надати дозвіл на передачу танків свого виробництва, та допоки "зелене світло" ніхто не отримував та сам Берлін відмовляється постачати їх Києву.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що його країна передасть роту німецьких танків Leopard (14 штук) у рамках міжнародної коаліції. Згодом очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що згода Німеччини не є обов’язковою умовою для цього.

"Згода [Німеччини] тут має другорядне значення. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або зробимо це самі", – сказав він.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллеспісля переговорів з 10 союзниками на військовій базі в Естонії 19 січня заявив, що одна з країн, що експлуатують танки Leopard, офіційно попросила дозволу в Берліна на постачання техніки України. Він не повідомив, про яку країну йдеться.

Водночас міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас переконаний, що кілька країн оголосять про свій намір відправити танки Leopard в Україну.

Берлін, який зазнає тиску у питанні постачанні танків, спершу висунув вимогу США: канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна погодиться на це тільки в разі постачання Україні американських танків Abrams, у передачі яких США не бачать сенсу. Згодом новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Україні німецьких танків не має бути прив’язаним до передачі американських танків.

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