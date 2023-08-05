Одним з варіантів можуть бути теракти на території Польщі або Литви з метою зруйнувати інфраструктуру, яка використовується для перекидання військової допомоги Україні.

У Білорусі зібралися вже більше 30 тисяч "вагнерівців", також нещодавно в країну прибув 14-й конвой з морськими контейнерами, в яких може ховатися важке озброєння. Про те, для чого збираються такі сили і можливі шляхи провокацій розповів політтехнолог і офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Він зазначив, зокрема, що в морських контейнерах, недавно доставлених в Білорусь, може виявитися зброя, вивезена з таборів ПВК "Вагнер" в Сирії або країнах Африки.

"У тому числі БТРи, танки, РСЗВ, і ось це все вони могли доставляти в цих контейнерах", - припустив Березовець.

Що стосується можливих майбутніх дій "вагнерівців", то, за словами експерта, одним з варіантів можуть бути теракти на території Польщі або Литви з метою зруйнувати інфраструктуру, використовувану для перекидання військової допомоги Україні.

Він, зокрема, нагадав про затримання російського шпигуна в Польщі, який виявився підготовленим агентом спецслужб, що збирав інформацію про порти і військові об'єкти.

"Тобто їх цілі - це знищення портової інфраструктури, знищення залізничної інфраструктури, мостів, складів, вокзалів тощо", - зазначив Берзовець.

Також експерт розповів про ще один напрямок атаки.

"Другий напрямок – це може бути прорив досить великої групи, причому з обох напрямків – з Калінінградської області і з Білорусі - захід у так званий Сувалкський коридор. Саме НАТО до речі заявило, що це найімовірніша мета з боку Росії", - розповів він.

При цьому, за словами експерта, зрозуміло, що велика група при прямому прориві буде знищена, "але вони можуть просочитися малими групами і атакувати якийсь населений пункт, або адміністративну будівлю - все що завгодно може бути", – зазначив він.

При цьому він зазначив, що навіть якщо їх схоплять, Путін може легко "відхреститися" від причетності до їхніх дій.

"І вони завжди будуть говорити, що це не ми, нас тут немає, це якісь "ввічливі люди" які зібралися, купили собі зброю в якомусь військторзі і щось там проводять". - прогнозує експерт, нагадуючи, що Путін вже вдавався до схожого сценарію в 2014 році в Україні.

Як РФ може використовувати "вагнерівців" у Білорусі

Раніше СБУ повідомляла про виявлені докази підготовки росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об'єкті Білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі, щоб спробувати втягнути Мінськ у війну.

Також раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький припускав, що "вагнерівців" можуть використовувати для провокацій на кордоні. У зв'язку з цим Польща і Литва почали зміцнювати свої кордони і навіть розглядають варіант повного їх закриття.

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