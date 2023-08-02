Розмова була дуже короткою.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на інцидент з білоруськими військовими вертольотами, які порушили повітряний простір країни. Відомство висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі радіо RMF 24. Він додав, що подібні речі трапляються у кожній країні.

За словами Яблонського, Варшава робить висновки й зміцнює охорону свого кордону. Водночас союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами.

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"Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні", - додав Яблонський.

Він зазначив, що розмова з білоруським дипломатом у МЗС Польщі була "дуже короткою".

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", - пояснив Яблонський.

Білоруській стороні були передані й інші претензії. Зокрема, Польща відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення в Білорусь бойовиків ПВК "Вагнера" й спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

"Ми проти цього і захищатимемося", - підсумував заступник глави МЗС Польщі.

Польсько-білоруські відносини - останні новини

Відносини між країнами в останні роки були не надто хороші через хвилі мігрантів з РБ. Однак нещодавно ситуація почала загострюватись.

В середині липня на тлі новин про прибуття тисяч найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі в Держдумі РФ пригрозили, що завданням найманців може стати спроба перерізання Сувалкського коридору. Через це Польща була змушена почати зміцнювати кордон.

У вівторок, 1 серпня 2023 року, два білоруських вертольоти, які брали участь у військових навчаннях біля кордону, порушили повітряний простір Польщі.

У відповідь на порушення повітряного простору країни міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Також про цей інцидент повідомили в НАТО.

Сполучені Штати Америки одразу заявили, що розцінять будь-яку атаку приватної військової компанії "Вагнер" на Польщу як напад з боку Росії.

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