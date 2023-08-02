На зображенні можна побачити легкові авто та бульдозери, які працюють.

З’явився супутниковий знімок полігону під білоруськими Осиповичами, де базуються бойовики ПВК "Вагнера". Там зараз триває будівництво укріплень.

Про це повідомляє білоруське "Радіо свобода" із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs. Зображення датується 31 липня. На знімку зафіксований полігон "Репіща" під Осиповичами, що розташований за 15 кілометрів від табору "Вагнера" в селі Цель. На зображенні видно, що на території полігону ведуться активні будівельні роботи.

"Видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них видно об’єкти, схожі на легкові авто та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють бульдозери", - повідомляє видання.

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Також, як пише видання, є зображення, якими діляться самі "вагнерівці" у соцмережах. На них видні окопи та бліндажі.

"Вагнерівці" у Білорусі - останні новини

Після того, як червневий заколот "вагнерівців" в Росії закінчився домовленостями з Путіним та Лукашенком, на білоруську територію прибули понад десять колон найманців. Також вони з собою привезли й бронетехніку.

Членів ПВК розміщували під Осиповичами в таборі, розташованому в селі Цель, де зібралось вже понад понад 5 тис. найманців.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький наприкінці липня заявив, що членів "Вагнера" перекинули у бік так званого Сувальського коридору (назва умовної лінії, яка йде до Калінінградської області з Білорусі по польсько-литовському кордоні). На думку прем'єра, бойовики можуть вчинити провокації.

Експерти ж додають, що цих сил недостатньо для більш серйозних дій, таких як наступ на Україну з півночі.

Пізніше стало відомо, що "вагнерівці" почали використовувати ще одну локацію під містом Осиповичі - старі військові склади, розташовані біля села Поплави (територія однойменного колишнього військового містечка №28).

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