Дослідження має показати весь аспект окупації Польщі.

Інститут військових справ Польщі почав підраховувати збитки, яких зазнала країна внаслідок дій СРСР під час і після Другої світової війни.

"Над такою доповіддю працює Інститут військових справ. Це має бути ґрунтовне дослідження, яке покаже як весь аспект окупації, так і демонтаж (заводів - УНІАН) із західних земель, подальшу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні угоди. Це те, над чим ми працюємо, і такий звіт буде підготовлено", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, якого цитує PAP.

За словами заступника міністра, доповідь має бути так само ґрунтовно задокументована, як звіт про втрати Польщі внаслідок німецького нападу.

Відео дня

Збитки Польщі під час війни - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 вересня 2022 року в Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна в результаті німецького нападу у Другій світовій війні. У Берліні вже наступного дня наголосили, що питання про репарація за втрати у Другій світовій війні вирішено.

У зв'язку з ситуацією Польща звернулася до ООН за підтримкою.

У травні 2023 року у Варшаві наголосили, що після Німеччини можуть взятися й за Росію.

В Держдумі РФ відреагували неадекватно - Москва вимагає від Варшави віддати частину польських територій і компенсувати $750 мільярдів, ніби як витрачених на її розвиток "радянським народом".

Вас також можуть зацікавити новини: