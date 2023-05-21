У Держдумі РФ заявили, що Польща "існує як держава тільки завдяки Росії".

В Держдумі Росії видали чергове скривджене ниття. Цього разу дісталося Польщі - від неї вимагають віддати частину своїх територій і компенсувати $750 мільярдів, ніби як витрачених на її розвиток "радянським народом".

"Геніальну" ініціативу опублікував у Telegram голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін. Він заявив, що Польща "зрадила історичну пам'ять" і існує як держава тільки завдяки Росії:

"Третина нинішніх польських територій - райони з розвиненою інфраструктурою, промисловими підприємствами, а також багаті природними ресурсами - увійшли до її складу після Другої світової війни тільки завдяки нашій країні. У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів (побудовано понад 800 об'єктів промисловості, енергетики, транспорту)".

При цьому, виходячи з логіки Володіна, ці витрачені "радянським народом" мільярди Польща повинна повернути саме Росії.

"Польща повинна повернути придбані за підсумками Другої світової війни території і відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - заявив він.

Також Володін заявив, що в понеділок Держдума розглянео питання заборони транзиту польських фур по території Росії. Він заявив, що витрати Польщі в цьому випадку можуть скласти близько 8,5 млрд Євро, а також постраждають близько 2 тисяч польських транспортних компаній.

Це не перша геніальна заява глави Держдуми РФ

Раніше Володін заявляв, що України не існує, її захопили США і НАТО. А на мирні переговори Київ не йде тому, що йому не дозволяє Америка.

А після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, спікер Держдуми образився і закликав законодавчо заборонити будь-яку діяльність МКС на російській території.

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