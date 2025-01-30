Постачання нафти через російський порт Усть-Луга було припинено, - Bloomberg

У порту, ймовірно, ще залишаються запаси нафти, які частково компенсують можливе скорочення експорту.

Потоки нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі, схоже, призупинилися, що підтверджує заяви Києва про успішний удар безпілотника по насосній станції.

Як пише Bloomberg, це стало б новою серйозною загрозою для постачань на світовий ринок нафти, якби підтвердилося, що удари українських безпілотників пошкодили трубопровідну систему, що живить Усть-Лугу, зупинивши постачання нафти з порту на тривалий період.

Людина, обізнана про постачання, сказала, що потоки з Усть-Луги впали до нуля 29 січня. Дані про судноплавство вказують на те, що танкер пішов рано вранці в середу, хоча після цього в сигналах суден спостерігається розрив. Жоден з них не вказав причину очевидного спаду, і можуть бути періоди, коли судна взагалі не завантажуються.

Відео дня

Зазначається, що минулого року порт обробляв близько 650 000 барелів сирої нафти на день, або близько 20% від загального обсягу морських перевезень Росії. Міжнародне енергетичне агентство очікує, що 2025 року глобальний надлишок поставок становитиме близько 725 000 барелів на день.

"Все ще можливо, що в сховищах є барелі, доступні для завантаження, що пом'якшує наслідки будь-якого скорочення", - пише видання.

Потоки з порту різко впали без пояснення причин в останні тижні. Час цього спаду збігся з інцидентом, що стався на насосній станції Унеча на сході Білорусі.

Атака на порт Усть-Луга

Співробітник служби безпеки України заявив у середу, що безпілотники країни завдали удару по російській насосній станції Андреаполь на Балтійській трубопровідній системі-2, що живить Усть-Лугу, що призвело до зупинки з'єднання.

Вас також можуть зацікавити новини: