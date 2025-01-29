Внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

Цієї ночі Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

За словами співрозмовника, ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

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"СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що ще відомо про атаку дронів по Росії

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні вночі російські пабліки повідомили про атаку невідомих дронів на НПЗ в Нижньогородській області Росії. Повідомлення супроводжувались відео та фото з великою пожежею.

Згодом стало відомо, що нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області РФ атакували дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

За інформацією джерел УНІАН в ГУР, обʼєкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, був атакований близько опівночі за місцевим часом. Мешканці Кстово у соцмережах заявляли про щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази.

За інформацією української розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей.

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