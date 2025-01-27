У минулому році мало місце скорочення постачань нафтопроводом "‎Дружба"‎ до Чехії та Словаччини.

Постачання нафти з РФ в інші країни у 2024 році знизились на 2,2%, до 295 млн тон. Такі дані з посиланням на джерело, знайоме з галузевою статистикою, наводить "‎Коммерсантъ"‎.

Відвантаження в грудні у порівнянні з груднем 2023 року скоротилися на 11,2%, до 23,4 млн тон. Як зазначають у виданні, минулого року скоротилися відвантаження нафтопроводом "Дружба" до Словаччини та Чехії, у той час як постачання по "Дружбі" до Угорщини, навпаки, збільшились.

Знизились постачання з портів Новоросійськ та Усть-Луга. Експорт з далекосхідного порту Козьміно, звідки преміальний сорт ВСТО прямує до Індії та Китаю, продемонстрував зростання.

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Якщо казати про великі російські нафтові компанії, то найбільше падіння експорту показала "Татнефть": показники скоротились на 7,5%, до 7,98 млн тон. "Лукойл" знизив експортні відвантаження на 6,39%, до 32,5 млн тон, у той час як "Газпром нефть" продемонструвала зростання на 2,7%, до 18 млн тон.

Експорт через порт Козьміно зріс у 2024-му на 4,5%, до 44,7 млн тон, а постачання через порти Новоросійськ та Усть-Луга скоротилися на 6,1% та 1,43%, до 27,21 млн тон та 33,57 млн тон відповідно.

Зазначимо, що УНІАН вже звертав увагу на скорочення експорту нафти з Росії. Однією з можливих причин цього експерти називали збільшення обсягів переробки, яке призвело до скорочення доступного для експорту обсягу сировини.

Ринок нафти та нові санкції проти Росії

Раніше стало відомо, що обсяг російського експорту нафти морем впав через нові санкції США. Постачання сирої нафти в перші три тижні нового року були приблизно на рівні 340 тис барелів на день, що на 10% нижче середнього показника за весь 2024-й.

Також повідомлялось, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів РФ, перекинули на схід. Це зробили для того, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти в Китай, який постраждав від американських санкцій.

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