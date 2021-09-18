У Парижі назвали поведінку США та Австралії "неприйнятною між союзниками й партнерами".

Франція відкликала послів із США та Австралії для консультацій, після того, як Канберра відмовилася від раніше підписаного контракту з французькою компанією заради угоди зі США про атомні підводні човни.

У Парижі назвали таку поведінку США і Австралії "неприйнятною між союзниками й партнерами", пише The New York Times.

Видання зазначає, що Франція, яка є давнім союзником Штатів, пішла на такий крок уперше з 1778 року, коли був підписаний договір про дружбу між країнами.

У своїй заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що таке рішення ухвалив президент Еммануель Макрон, який обурений тим, як Сполучені Штати, Велика Британія і Австралія домовилися про угоду, не інформуючи про це Францію.

"На прохання президента республіки я прийняв рішення негайно відкликати двох наших послів у США і Австралії в Париж для консультацій. Це виняткове рішення, виправдане надзвичайною серйозністю заяв, зроблених 15 вересня Австралією і США", - зазначив Ле Дріан.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія купить американські крилаті ракети великої дальності "Томагавк" у рамках оборонного Альянсу AUKUS, про створення якого 15 вересня оголосили Австралія, США і Велика Британія. Також будуть закуплені протикорабельні ракети великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) і ракети класу "повітря - земля". Першим проектом AUKUS стане оснащення Австралії атомними підводними човнами без ядерної зброї. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла із угоди з Францією щодо будівництва підводних човнів на $66 мільярдів.

Як пише NYT посилаючись на одного з французьких дипломатів, до отримання Макроном листа від Моррісона про розрив угоди Австралія ніяк не давала зрозуміти про намір вийти з угоди

Рішення Макрона про відкликання дипломатів відображає обурення Парижа, який назвав рішення Вашингтона "жорстоким", а дії Канберри - "ударом у спину". Відкликавши дипломатів Франція дала зрозуміти, що сприймає дії США і Австралії як серйозний підрив довіри, додає NYT.

"Це жорстоке і одностороннє рішення багато в чому нагадує те, що робив Трамп... Це був дійсно удар ножем у спину. Ми побудували довірчі відносини з Австралією, і ця довіра була зраджена. Так не робиться між союзниками", - цитують Ле Дріана CNN і Associated Press.

Посол Франції у США Філіп Етьєн у своєму Twitter написав, що угода Австралії і США "безпосередньо впливає на бачення наших союзів, наших партнерств та значення Індо-Тихоокеанського регіону для Європи".

Австралійський уряд заявив, що шкодує про рішення Франції відкликати свого посла в цій країні, пише Associated Press.

"Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням, ухваленим відповідно до наших чітких і зрозумілих інтересів національної безпеки", - сказано в заяві міністра закордонних справ Маріса Пейна.

Він додав, що Австралія цінує свої стосунки з Францією і сподівається на майбутні спільні відносини.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Париж залишається життєво важливим партнером США, і Вашингтон буде співпрацювати з ним найтіснішим чином, пише BBC.

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"Є багато союзів, у які входить Франція, і в які вона не входить, також, як таких, у яких бере участь Франція і не беремо участі ми. Так працює дипломатія в усьому світі", - додала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Франція на знак протесту скасувала урочистості, що планувалися на 17 вересня, у своєму посольстві у Вашингтоні з нагоди 240-річчя Чесапікської битви - найбільшого морського бою війни за незалежність США, у якому союзний французький флот переміг британців.

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Автор: Олександр Топчій