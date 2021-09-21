Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "неприйнятним" таке ставлення до Франції з боку союзників.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили підтримку та солідарність з Францією під час зустрічі в Нью-Йорку, на якій обговорювали угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Париж втратив контракт на поставку підводних човнів.

Як повідомляє Reuters, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що для досягнення стабільного та мирного Індо-Тихоокеанського регіону, де Китай є головною зростаючою силою, потрібно "більше співробітництва, більше координації, менше фрагментації".

"Безумовно, ми були здивовані цим оголошенням", - сказав Боррель.

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Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що йому важко зрозуміти крок Австралії, Великої Британії та США.

"Чому? Тому що з новою адміністрацією Джо Байдена Америка повернулася. Це було історичне послання цієї нової адміністрації, і зараз у нас є питання. Що це означає - Америка повернулася? Америка повернулася в Америку чи десь ще? Ми не знаємо", - сказав він.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю CNN назвала "неприйнятним" таке ставлення до Франції, передає "Європейська правда".

"Є багато відкритих питань, на які потрібно дати відповідь. З однією з наших держав-членів обійшлися неприйнятним чином. Ми хочемо знати, що сталося і чому. Треба це з'ясувати в першу чергу, перш ніж продовжувати співпрацю як звичайно", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, вона добре розуміє розчарування країн-членів тим, у якій спосіб була укладена нова угода.

"Ми друзі та союзники, а партнери мають говорити один з одним про питання, які викликають спільний інтерес. Цього, очевидно, не сталося", - сказала президент Єврокомісії.

Криза відносин між Францією і США

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія купить американські крилаті ракети великої дальності "Томагавк" у рамках оборонного Альянсу AUKUS, про створення якого 15 вересня оголосили Австралія, США і Велика Британія. Також будуть закуплені протикорабельні ракети великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) і ракети класу "повітря - земля". Першим проектом AUKUS стане оснащення Австралії атомними підводними човнами без ядерної зброї. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла із угоди з Францією щодо будівництва підводних човнів на $66 мільярдів.

У відповідь Франція вперше в історії відкликала послів із США та Австралії для консультацій. У Парижі назвали таку поведінку США і Австралії "неприйнятною між союзниками й партнерами". "Це жорстоке і одностороннє рішення багато в чому нагадує те, що робив Трамп... Це був дійсно удар ножем у спину. Ми побудували довірчі відносини з Австралією, і ця довіра була зраджена. Так не робиться між союзниками", - сказав прем'єр-міністр Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомили ЗМІ, до отримання Макроном листа від Моррісона про розрив угоди Австралія ніяк не давала зрозуміти про намір вийти з угоди.

Посол Франції у США зазначив, що угода Австралії і США "безпосередньо впливає на бачення наших союзів, наших партнерств та значення Індо-Тихоокеанського регіону для Європи".

Автор: Олександр Топчій