На його думку, в РФ хочуть створити "військову партію".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, про що може говорити заява російського олігарха Євгенія Пригожина про втручання в американські вибори

В ефірі "Фейгін LIVE" Арестович висловив думку, що російський президент Путін хоче створити "військову партію".

"Саме тому там "підв'якують" всі ці низові військові "кореспонденти", "блогери" і т. д. Для чого? Тому що, коли події в Росії перейдуть в розряд некерованих, після програшу цієї кампанії, їм потрібна буде організована сила, яка буде з одного боку кричати про реванш, а з іншого - буде досить керованою", - сказав він.

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Радник ОП вважає, що саме тому Кремль дозволяє робити гучні зовнішньополітичні та внутрішньополітичні заяви.

"Їх накачують, це абсолютно очевидно, це технології", – зазначив Арестович.

За його словами, така партія може створюватися для "відтягування" голосів частково незадоволених військовослужбовців, ветеранського руху і ультрапатріотів.

Крім того, зараз в Кремлі створюють "вагнерівцям" лжебіографію, згідно з якою ті є єдиною боєздатною і результативною силою у війні.

Пригожин заявив про втручання у вибори в США

Як повідомляв УНІАН, раніше російський олігарх заявив що він "втручався, втручається і буде втручатися" в американські вибори.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс назвав це "нахабним визнанням" і проявом безкарності як самого олігарха, так і вищого керівництва Росії.

У США переконані, що Пригожин не став би таке говорити без згоди Москви.

Як відомо, раніше Пригожин особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу ув'язнених на війну в Україні.

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