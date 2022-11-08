Туреччина має намір продовжити дію "зернової угоди" на ще один рік.
Про це заявив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише CNN Turk. За його словами, незабаром вони виступлять з пропозицією продовжити угоду.
"Ми обговорювали конфлікт і гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", - заявив міністр.
Він не уточнив, про яку саме гарантію йдеться.
Нагадаємо, що дія угоди закінчується 19 жовтня.
Зернова угода: що відомо
Як відомо, підписання угоди про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт аграрної продукції відбулося 22 липня в Стамбулі.
Вже наприкінці жовтня Росія звинуватила Військово-морські сили Великобританії в атаці на Чорноморський флот і заявила, що виходить з зернової угоди.
Пізніше в Росії почали говорити, що не виходили з угод, а тільки "призупинили їх дію". А вже на початку листопада заявили, що відновлюють участь у них.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявляв, що Україна не брала на себе ніяких нових зобов'язань, які б виходили за рамки "зернової угоди".
За даними джерел Reuters, РФ на переговорах з експорту зерна просить Захід послабити обмеження відносно державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка.