Вона діє до 19 листопада 2022 року.

Туреччина має намір продовжити дію "зернової угоди" на ще один рік.

Про це заявив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише CNN Turk. За його словами, незабаром вони виступлять з пропозицією продовжити угоду.

"Ми обговорювали конфлікт і гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", - заявив міністр.

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Він не уточнив, про яку саме гарантію йдеться.

Нагадаємо, що дія угоди закінчується 19 жовтня.

Зернова угода: що відомо

Як відомо, підписання угоди про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт аграрної продукції відбулося 22 липня в Стамбулі.

Вже наприкінці жовтня Росія звинуватила Військово-морські сили Великобританії в атаці на Чорноморський флот і заявила, що виходить з зернової угоди.

Пізніше в Росії почали говорити, що не виходили з угод, а тільки "призупинили їх дію". А вже на початку листопада заявили, що відновлюють участь у них.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявляв, що Україна не брала на себе ніяких нових зобов'язань, які б виходили за рамки "зернової угоди".

За даними джерел Reuters, РФ на переговорах з експорту зерна просить Захід послабити обмеження відносно державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка.

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