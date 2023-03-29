Аналітики вивчили його останні заяви.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин може використовувати свій вплив в ЗМІ, щоб балотуватися в президенти Росії на виборах в 2024 році.

Таку думку висловили аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши його поведінку в останні місяці. Так, 14 березня Пригожин дав російським пропагандистам інтерв'ю, в ході якого наслідував Путіна, "щоб висміяти його або щоб натякнути, що сам може стати президентом".

"Цей стиль зйомки незвичайний для Пригожина, оскільки в публічних відеозаявах Пригожина зазвичай не використовується такий стерильний формат - він вважав за краще знімати себе великими планами на полях битв або в динамічних, але постановочних відеороликах, які прагнуть здаватися відвертими і жорсткими", - йдеться в повідомленні.

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У цьому інтерв'ю він повторив свої заяви про необхідність прищеплювати російським бойовикам безкомпромісну ідеологію, а також знову натякнув, що Мініоборони Росії навмисно позбавляє ПВК боєприпасів.

Раніше Пригожин натякав, що може замінити Путіна і навіть заявляв про наміри балотуватися на пост президента України в 2024 році.

18 січня ватажок ПВК сказав, що в Кремлі є зрадники, які хочуть, щоб Росія програла війну. Пізніше він спростував наративи Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, а також сказав, що не впевнений, чи є тут нацисти, як постійно стверджує Путін.

"Недавня поведінка Пригожина - незалежно від його намірів - просуває в російському суспільстві наратив про те, що у Пригожина великі політичні устремління в Росії", - відзначають в ISW.

Чим відомий Пригожин

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна", на початку повномасштабної війни особисто вербував російських в'язнів на фронт. Як відомо, в Росії офіційно заборонено найманство.

За даними Сполучених Штатів Америки, за рік "вагнерівці" втратили пораненими і вбитими понад 30 тисяч людей. У Білому домі заявляли, що Пригожин хоче захопити Бахмут, щоб підвищити свій статус в ієрархії Кремля, а також отримати доступ до соляних і гіпсових копалень.

В українській розвідці повідомляли, що бойовики "Вагнера" частково диктують російську стратегію на Донбасі через політичні амбіції Пригожина.

На тлі спроб захопити Бахмут, Пригожин неодноразово критикував Міноборони РФ за "снарядний голод", звинувачуючи їх у небажанні забезпечувати ПВК. Кілька днів тому він заявив, що його бойовикам "пообіцяли підтримку під Бахмутом".

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