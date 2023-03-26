За його словами, йдеться про "забезпечення безпеки на флангах".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що міністерство оборони РФ пообіцяли його найманцям підтримку на флангах під Бахмутом Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, його публічні звернення "не допустити оточення "Вагнера" під Бахмутом" вплинули на міністерство Шойгу. Відомство пообіцяло забезпечити "безпеку на флангах".

"Так, міністерство оборони взяло на себе забезпечення безпеки на флангах", - відповів Пригожин на запитання, чи були ефективними його ниття про загрозу оточення з боку ЗСУ.

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Загроза оточення "Вагнера"

"Вагнер" лобовими штурмами намагаєтсья захопити Бахмут ще з літа минулгт року. Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту.

На оборону Бахмута кинули найбільш професійні українські сили. Як повідомляв NYT, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.

20 березня Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута Донецької області. Він просить Шойгу "вжити заходів для недопущення" оточень його найманців, бо це нібито матиме "негативні наслідки для СВО".

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