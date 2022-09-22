З вечора 21 вересня на російсько-грузинському кордоні утворилися величезні черги з охочих покинути територію РФ.

Після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні, на КПП "Верхній Ларс", розташованому на кордоні Росії та Грузії, утворилися великі затори.

Відео транспортного колапсу оприлюднило видання "Ехо Кавказу".

На опублікованих кадрах видно, що серед транспорту переважають легкові автомобілі з російськими номерами.

Відео дня

Охочі перетнути кордон і втекти подалі від військкоматів нехтують правилами дорожнього руху та виїжджають на зустрічну смугу, аби зробити це якнайшвидше. Відповідно, затори утворилися по обидва боки кордону.

КПП "Верхній Ларс" - це єдиний сухопутний перехід, через який можна потрапити до Грузії легально, решта способів або протизаконні, або передбачають досить великий гак через територію Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Після звернення президента РФ Володимира Путіна, за лічені хвилини були розкупелені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван.

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