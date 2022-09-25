Російські силовики жорстко розігнали мирну акцію протесту.

У російській республіці Саха (Якутія) в Якутську на площі Орджонікідзе жінки влаштували осуохай - традиційний хороводний круговий танець якутів, проти мобілізації в РФ.

На площі було багато людей - туди приходили цілими сім'ями, були бабусі, жінки з доньками, повідомляє SakhaDay в Telegram.

За його даними, учасниці підійшли впритул до силовиків з вигукнули: "Віддайте наших дідусів!".

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Потім силовики почали розганяти неузгоджену акцію протесту й жорстко затримували учасниць.

"Поліція жене присутніх на площі жінок. У тих, хто не бажає йти, просять паспорт і пропонують пройти в автобус", - наголошується на каналі.

У Громадській палаті Якутії стверджували, що в місті "проходить осуохай - благословення матерів на повернення живими чоловіків та синів".

Мобілізація в Росії - що необхідно знати

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив, що в країні починається часткова мобілізація. Влада Росії пообіцяла, що мобілізувати будуть тільки військових, які перебувають у запасі. Пізніше в мережі не раз повідомляли, що повістки отримували не лише військові в запасі.

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. У ЗМІ з'явилася інформація, що кількість мобілізованих в РФ може сягнути мільйона осіб.

У низці російських міст вже пройшли акції протесту проти мобілізації, тільки в одному відділі поліції Санкт-Петербурга перебували 27 заарештованих.

Після запровадження мобілізації багато громадян Росії захотіли покинути батьківщину, зокрема, на кордоні з Грузією утворилася пробка. Грузинська сторона масово відмовляла росіянам у дозволі на в'їзд.

Довідка УНІАН. Республіці Саха - найбільший за площею суб'єкт РФ. Площа Республіки становить 3 083 523 квадратних кілометри - це більше, ніж розмір Аргентини - восьмої в світі держави за площею. Примітно, що в Республіці Саха проживають менше ніж мільйон осіб, і таким чином щільність населення в ній одна з найнижчих в РФ.

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