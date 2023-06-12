Тільки виведення російських військ з окупованих територій призведе до сталого миру, наголошує Боррель.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель відповів на заклики припинити військову допомогу Україні. В інтерв'ю іспанському виданню OndaCero він наголосив, що "всі хочуть миру", але потрібно розуміти, що припинення військової підтримки України не призведе до цього.

"А що буде далі? Якщо припинити військову допомогу Україні, Росія з цієї причини не збереться вийти [з української території]. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", - каже він.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки наголошує, метою "не може бути інше, окрім виведення російських військ з окупованих територій".

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Він також наголошує, що припинення вогню є малоймовірним варіантом, і нагадує, що російські втрати техніки значно перевищили втрати України, але це не змусило Москву зупинитися.

"Путін зробив гігантську помилку, він вважав, що за 15 днів зможе бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил. Він зробив гігантську помилку, тому що він дуже недооцінив спроможність України до опору. Він дуже переоцінив спроможність своєї армії. Він недооцінив здатність європейців об’єднатися. … Недооцінив союз між США та Європою. В результаті за кілька місяців війни він втратив 2000 танків і відступає", – каже Боррель.

ВІн також закликає Китай вплинути на Росію з метою зупинити війну.

"Якби я був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив гігантську помилку і щоб виправляв її якомога швидше. Ми очікуємо від Китаю, що він вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну", – каже європейський дипломат.

"Мирні плани" по Україні

Низка країн світу позиціонують себе як "миротворці" і закликають до припинення військової допомоги Україні, стверджуючи, що саме це, а не російська агресія, призводить до кровопролиття.

Зокрема, таку позицію має Китай, який запропонував власний мирний план. Аналогічну позицію висловлювали президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва та урядовці Угорщини.

В Євросоюзі порадили пропонувати такі "мирні плани" після того, як на власні очі побачать наслідки російський агресії проти України. США наголошували, пропозиції про припинення вогню або територіальні поступки Києва для завершення війни слугуватимуть лише для узаконення агресії РФ заохочення майбутніх нападів.

Україна також акцентувала, що будь-який компроміс з РФ призведе до ескалації. Згідно з позицією Києва, реального миру можна досягти тільки після виведення ворожих військ з української території. Свою позицію щодо завершення війни Україна виклала у формулі миру. Її було підтримано чималою кількістю країн.

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