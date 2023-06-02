Держсекретар відкинув заклики до припинення вогню і будь-які формули "територія в обмін на мир".

Пропозиції про припинення вогню або теріторіальні поступки Києва для завершення війни слугуватимуть лише для узаконення агресії президента Володимира Путіна і заохоченню його майбутніх нападів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, викладаючи стратегію Вашингтона щодо зміцнення можливостей України для відбиття російської загрози, пише The Washington Post.

На тлі закликів таких країн як Китай і Бразилія до посередництва у встановленні миру Блінкен нагадав, що США вважають обов'язковими умовами для встановлення справедливого і міцного миру збереження територіальної цілісності України, притягнення росіян до відповідальності за військові злочини і виплату Москвою репарацій.

Держсекретар відкинув будь-які заклики до припинення вогню і формули "територія в обмін на мир".

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"Припинення вогню, яке просто заморожує наявні лінії і дозволяє Путіну консолідувати контроль над захопленою ним територією, а також відпочивати, переозброюватися, щоб знову атакувати, – це не справедливий і міцний мир. Це узаконило б захоплення земель Росією. Це винагородить агресора і покарає жертву", – сказав він.

Блінкен наголосив, що Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру".

"Мирні плани" по Україні

Раніше Китай запропонував власний мирний план по Україні, в якому закликає до припинення військової допомоги Києву. Цей мирний план спеціальний представник Китаю з питань припинення війни Лі Хуей минулого місяця обговорював з керівництвом України та європейськими партнерами. Після цього The Wall Street Journal заявила, що під час "європейського турне" Лі Хуей закликав визнати за Росією окуповані українські території. Голова МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи цю публікацію, заявив, що зв'язався з партнерами і не отримав підтвердження цієї інформації.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва також висував різноманітні пропозиції щодо досягнення миру і критикував військову допомогу Україні.

В ЄС порадили цим країнам спершу на власні очі побачити наслідки російський агресії, і тільки потім пропонувати "мирні плани".

Українська влада наголошувала, що будь-який компроміс з Російською Федерацією згодом призведе до ескалації, і реального миру можна досягти тільки після того, як окупанти виведуть свої війська з території України. Президент України Володимир Зеленський ще минулого року представив українську формулу миру, яка передбачає повну деокупацію української території. Вона була підтримана багатьма країнами світу.

За інформацією ЗМІ, західні союзники запланували проведення саміту без участі РФ для обговорення пропозицій України щодо закінчення війни.

Данія також заявила про готовність у липні провести саміт для обговорення війни в Україні, запросивши Індію, Китай і Бразилію – країни, які відмовляються засудити криваву війну, розв'язану Росією проти України.

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