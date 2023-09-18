Офіційні особи США мають розвідданими, які дозволяють припустити, що 65-річний Лі вже відсторонений від своєї посади.

Влітку Пекін обмежив главу Пентагону Ллойда Остіна одним рукостисканням з Міністром оборони Китаю Лі Шанфу, що знаходиться під санкціями, на вищому військовому форумі. Тепер відхід Лі з поля зору громадськості може допомогти перезавантажити військові переговори на вищому рівні між наддержавами.

Повідомляється, що глава Міноборони Китаю перебуває під слідством, оскільки його не бачили на публіці з 29 серпня і він пропускав зустрічі, що підігріває чутки про те, що його збираються замінити. Це усунуло б одну серйозну перешкоду на шляху військових переговорів з США після того, як Пекін поставив їх відновлення в залежність від скасування санкцій Лі, пише Bloomberg.

Американські чиновники мають розвідку, яка свідчить про те, що 65-річний Лі вже відсторонений від посади, за словами американського чиновника, знайомого з цим питанням, який попросив не називати його імені, обговорюючи делікатне питання. Ні Пекін, ні китайські державні ЗМІ не надали інформації про статус Лі.

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Відносини Китаю з США стабілізувалися за останні кілька місяців. Президент Джо Байден відправив чотирьох чиновників Кабінету Міністрів до Пекіна для поліпшення ліній зв'язку, оскільки дві держави сперечаються з усіх питань, від Тайваню до питань прав людини і торгових обмежень.

Очікується, що президент Китаю Сі Цзіньпін в листопаді відправиться в Сан-Франциско, щоб зустрітися з Байденом. За словами людей, знайомих з підготовкою Китаю до цієї зустрічі, радник з національної безпеки США Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван і зустрілися в ці вихідні, щоб обговорити можливу зустріч.

Оскільки напруженість все ще загострюється, відсторонення Лі не буде гарантією того, що Пекін відновить військові переговори, які він призупинив у серпні 2022 року - до того, як Лі став міністром. Ця акція стала відповіддю на візит тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, самоврядний острів, який Китай вважає своєю територією.

Відновлення військових переговорів на вищому рівні відбувається на тлі зростаючих побоювань, що напруга між США і Китаєм в Південно-Китайському морі або навколо Тайваню може перерости в більш широкий конфлікт, який буде катастрофічним для регіону і світової економіки.

Після приходу до влади Лі відновлення таких переговорів зайшло в глухий кут, оскільки Китай назвав санкції перешкодою, яку "необхідно усунути, перш ніж можливий будь-який обмін і співробітництво". У травні США заявили, що не планують знімати обмеження з Міністра оборони, мабуть, відмовляючись від попереднього коментаря Байдена про те, що такий крок "знаходиться на стадії переговорів".

Зараз Китай, схоже, створив умови для відновлення переговорів на вищому рівні, навіть якщо це не було наміром. Це позбавляє Байдена від необхідності робити незручний вибір між військовою стабільністю і поступкою вимогам свого головного суперника, Пекіна.

Будь-яке відсторонення Лі, основна роль якого полягає в головному дипломаті китайської армії, піднімає інші питання про напруженість всередині китайського уряду. Лі стане Другим міністром, який буде раптово усунутий з посади менш ніж через рік після початку третього терміну Сі Цзіньпіна, після раптового відсторонення тодішнього міністра закордонних справ Цинь Гана в липні. Цього літа без пояснення причин були піддані чистці і два генерали ракетних військ.

Хоча немає жодних ознак того, що правління китайського лідера стикається з будь-якими серйозними проблемами, такі кроки викликають занепокоєння серед інвесторів та урядів.

Пропажа Міністра оборони Китаю Лі Шанфу

65-річний Лі Шанфу був призначений міністром оборони в березні цього року. Він є одним із п'яти членів Державної ради - високопосадовців, яких Сі призначив цього року для формування керівного Кабінету Китаю.

Уряд США вважає, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу опинився під слідством, що є черговою ознакою нестабільності серед вищих членів військового та зовнішньополітичного керівництва країни.

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