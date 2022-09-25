Місцеві жителі розповіли, що повістки несуть всім підряд чоловікам віком від 18 до 72 років.

Мобілізація в Росії почалася "судною ніччю" в Бурятії - так назвали там першу добу після звернення російського президента Володимира Путіна. З вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.

При цьому буряти намагаються уникнути відправки на війну, повідомляє Бі-бі-сі.

"У середу з 11 ночі гавкали собаки, півгодини не припиняли, я подумала, хтось ходить по домівках. Вранці сусід сказав, що вночі намагалися вручити 20 повісток нашим сусідам, але не вийшло", - розповіла мешканка села Дутулур Туяна.

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Село знаходиться в Закаменському районі за 400 км від столиці Республіки Бурятія Улан-Уде. У Дутулурі живе приблизно 900 осіб, з яких 400 - чоловіки.

"У вересні у нас сезон кедрових горіхів, і сільські чоловіки йдуть глибоко в ліс, в тайгу, з ночівлею збирати горіхи. На їх продажу за день можна заробити 4-5 тис. руб. Мій дядько у вівторок пішов, сусід пішов, ще один знайомий з райцентру, - продовжила жінка. - У лісі зв'язку немає, чоловіки не знають, що в країні мобілізація почалася, і їх шлють на війну".

Ще до того, як Путін офіційно оголосив про мобілізацію, вранці за бурятським часом повістку принесли іншому дядькові жінки з того ж села Дутулур.

У сусідньому селі Бічура повістки вночі приносили співробітники адміністрації і поліцейські. Почувши стукіт у двері, деякі виходять з вогнепальною зброєю, розповів друг Туяни, "але це більше для самооборони в разі чого".

"Люди просто не зрозуміли, хто і навіщо прийшов. Але нічого не сталося, всі нормально відреагували, коли дізналися, хто до них вночі прийшов", - додав він.

Інші відразу ж погоджувалися. "Ну що поробиш, доведеться їхати. Вибору немає, змушений йти, - переказали реакцію призовників їхні родичі та друзі. - Їх забирають вночі, зі сну, розгублених, як себе захистити, ніхто не знає, прав своїх ніхто не знає".

У соціальних мережах жителі республіки розповідали, що чоловікам давали на збори півгодини. Потім їх садили в Камази по 30 чоловік і везли в Улан-Уде.

У четвер 22 вересня в призовному пункті військовий комісар Закаменського району повідомив Туяні, що з усього району "поки" забирають 130 осіб, тобто трохи більше 1% від усіх чоловіків району, яких там близько 12 тис.

З початку мобілізації правозахисники фонду "Вільна Бурятія" відповідають на повідомлення жителів республіки три дні поспіль, пояснюючи, що робити в разі незаконного призову в армію. За їхніми оцінками, тільки за три доби влада вже призвала близько 7 тис. чоловіків республіки - і це тільки ті, хто звернувся за допомогою до юристів.

Згідно з указом президента Росії, в перший розряд призовників входять солдати, сержанти, старшини і прапорщики до 35 років, молодші офіцери до 50 років, майори і підполковники - до 55 років, полковники - до 60 років, генерали - до 65 років. За обіцянкою Путіна, призову на військову службу підлягатимуть "перш за все ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід". Але на ділі в Бурятії повістки приносять всім підряд.

"Ніяка, звичайно, це не часткова мобілізація, це повноцінна мобілізація. Тому що пишуть і ті, кому за 60 років, пишуть студенти, пишуть люди з інвалідністю, з бюджетної сфери або комерційної - неважливо, навіть мертвому принесли повістку. Тобто просто гребуть всіх", - розповіла голова Фонду Олександра Гармажапова.

Викладач фольклору та літератури Бурятії в БДУ Ірина Болгутова повідомила, що в четвер повістки вручили студентам першого курсу факультету Бурятської філології.

"Виходить, що держава під назвою Росія вирішила влаштувати геноцид бурятського народу? Знищити весь генофонд, забравши молодих, яким жити і жити? Заради чого? Чому ми повинні підтримувати сепаратизм українських росіян? Вони ж володіють російською мовою і читають закони нашої країни і повинні їх поважати і знати закони своєї", - написала Болгутова.

Навіть за офіційними даними Міноборони Росії, Бурятія займає друге місце після Дагестану серед російських регіонів за кількістю загиблих на війні з Україною - 267 осіб, а відмовників з республіки - не менше 150 військових.

Крім візитів в будинки і квартири, почалися облави на вулицях і в громадських місцях. Видання "Люди Байкалу" повідомило про затримання і роздачу повісток відвідувачам торгового центру "Ольхон" в Улан-Уде.

По всій Росії військово-призовні пункти відкриваються в культурних і освітніх установах. У Бурятії ними стали школи, з яких дітей перевели на дистанційне навчання, і будинки культури.

За повідомленнями правозахисників, буряти, які тікають від війни, найчастіше їдуть до Монголії, до кордону з якою з Улан-Уде - 233 км.

Як розповіли Бі-бі-сі місцеві жителі, з середини тижня перед кордоном кілометрові черги з автомобілів і автобусів, заповнених чоловіками. Виїхати як і раніше можна, всупереч поширюваним в бурятських чатах фейковим повідомленнями, що кордони закриті. Жінок або дітей в чергах на КПП практично не зустріти, розповіли волонтери, які знають монгольську мову. Вони допомагають з автобусами для чоловіків, які залишають Росію.

Сім років тому в проурядових ЗМІ з'явився пропагандистський міф про "бойових бурятів Путіна", які добровільно підтримують бойовиків в Україні. Найяскравіше він запам'ятався відеороликом, який записали активісти прокремлівського проекту "Сеть".

У спробі підтримати цю легенду в кінці липня 2022 року уряд Бурятії оголосив про створення іменного батальйону "Байкал" для відправки в Україну. Але, за словами правозахисниці фонду "Вільна Бурятія" Олександри Гармажапової, за два місяці влада нікого не змогла набрати в батальйон.

"Вони приходили до людей на роботу, обіцяли зберегти заробітну плату на громадянці. Не виходило. Ось ніяк не виходило. Тобто люди не хотіли воювати і в цьому брати участь. Ось вони і оголошують мобілізацію ночами, щоб так по селах нишпорити", - вважає Гармажапова.

"Буряти різні, - каже вона. - Є ті, хто, на жаль, воює, і ми цьому не раді. Але є ті, хто виступає проти війни і розуміє її імперський ксенофобський характер".

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ Про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягають тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі і Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділеннях міліції затриманим вручали повістки.

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